Lorefice(M5S): “Fondi per scuole innovative in piccoli comuni”

“La scuola resta al centro dell’agenda del nostro governo, che ha annunciato la pubblicazione dell’avviso per l’erogazione di 40 milioni di euro ai Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, situati nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per la costruzione di scuole innovative.” Lo riferisce la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), che aggiunge:

“Ho ritenuto opportuno inviare un’immediata comunicazione ai sindaci dei due comuni della nostra provincia in possesso dei requisiti previsti dal bando, ovvero Giarratana e Monterosso Almo, per invitarli a partecipare all’iniziativa che si avvale delle risorse dell’INAIL, nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023.

Le domande – precisa la deputata – andranno presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, pena la non ammissione alla procedura, nell’apposita pagina dedicata del sito di edilizia scolastica al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-fondi-inail.shtml, entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 6 agosto 2021.

Potranno essere realizzate scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado, così da contrastare il progressivo spopolamento dei piccoli centri urbani.

Ringrazio il governo e in particolare il Sottosegretario all’Istruzione Barbara Floridia per questa iniziativa con la quale si punta alla costruzione di scuole che assicurino il rispetto della sicurezza strutturale e antisismica, dell’efficientamento energetico e della sostenibilità.” Conclude Lorefice

