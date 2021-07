Iraq e Siria rafforzano relazioni pensando al dopoguerra 

Il presidente del parlamento siriano, Hammouda Sabbagh, ha incontrato l’arabo iracheno Ali Fakher Al-Sanafi, con l’obiettivo di stabilire legami tra le due nazioni. Sabbagh oltre alle necessità di una cooperazione tra le due nazioni, ha formalmente invitato la parte irachena a far parte della ricostruzione della Siria. Nella sua replica Al-Sanafi, oltre a congratularsi per la recente vittoria elettorale del presidente Bashar Al-Assad, ha aggiunto che sia la Siria che l’Iraq “combattono nelle stesse trincee”. Nel frattempo il Centro russo per la riconciliazione siriana, ha riferito ieri che l’istituzione ha svolto “un’azione umanitaria nel villaggio di Saikul nella provincia di Aleppo, durante la quale sono state consegnate derrate alimentari alla popolazione con un peso totale di 0, 2 tonnellate”. Il 22 giugno scorso, nei colloqui incentrati sulla ricostruzione della nazione araba, il presidente siriano Bashar al-Assad ha incontrato a Damasco il vice primo ministro russo Yury Borisov.

