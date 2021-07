Colombia: abusi su 14 minori in un orfanatrofio

Le autorità e il sindaco di Medellín, Daniel Quintero, hanno annunciato ieri un’inchiesta sul presunto abuso sessuale di 14 minori in un orfanotrofio nel nord-ovest del Paese. L’Istituto colombiano di assistenza familiare (Colombian Family Welfare Institute) ha indicato che le vittime erano state oggetto di abusi all’interno in una casa-orfanatrofio, istituita dal programma di sostegno ai minori. L’ICBF ha spiegato attraverso una dichiarazione che “i ragazzi e le ragazze hanno confermato le violenze e i maltrattamenti, quando sono stati sentiti dai responsabili del Centro di assistenza globale per le vittime di violenza sessuale”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’indagine, ma il sindaco Quintero ha assicurato che “i minori riceveranno tutte le cure mediche e psicologiche necessarie”. Nel 2020, il Colombian Family Welfare Institute, ha denunciato 11.665 casi di violenza sessuale contro bambini e adolescenti in Colombia.

