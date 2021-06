Pozzallo. Consegna di espositori-contenitori per la raccolta della carta

Si è svolta, stamane, presso la Stazione Passeggeri del porto di Pozzallo la cerimonia di consegna, da parte di COMIECO, degli espositori-contenitori per la carta alle Forze dell’Ordine, a numerosi uffici pubblici ed alle scuole della città.

Pozzallo, Bandiera Blu anche per il 2021, vanta un risultato in termini di riciclo della carta, ben 40 kg a persona, che pone la città ai primi posti in Sicilia ed anche a livello nazionale.

“Pozzallo è una città che ha fatto negli ultimi tre anni un balzo in avanti per la differenziata – afferma sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – raggiungendo il 72%, anche per la carta abbiamo raggiunto livelli di eccellenza. Tutto questo contribuisce in maniera decisiva all’ottenimento del prestigioso riconoscimento della FEE International che rappresenta un marchio di qualità per l’offerta turistica”.

