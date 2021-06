Ciclismo. Di Prima mattatore della Multicar di Vittoria

Ancora altri risultati di rilievo per l’Asd Multicar Amarù che continua a inanellare piazzamenti di prestigio nelle varie competizioni regionali a cui partecipa. E’ il caso del campionato regionale Allievi che, disputatosi domenica scorsa a Cassibile, in provincia di Siracusa, ha visto Christian Di Prima grande mattatore. Assieme al resto della squadra gialloblù, Di Prima, al confronto con una concorrenza molto agguerrita, nel corso di una giornata particolarmente afosa, ha cercato di condurre in maniera attenta il suo team per cercare di arrivare quanto più avanti possibile. Alla fine, l’alfiere del sodalizio ipparino si è dovuto accontentare, si fa per dire, della quinta posizione mentre i suoi scudieri sono arrivati al settimo posto (Elia Basile) e all’undicesimo (Emanuele Cataudella). Tutti, comunque, hanno cercato di dare il massimo per tentare di contrastare l’avanzata delle altre squadre tra le più consistenti operanti a livello siciliano. L’Asd Multicar Amarù, poi, si sta cimentando con i tracciati di mountain bike. E’ il caso di Sara Caruso che ha conquistato, domenica scorsa, nella categoria Giovanissimi, durante la gara tenutasi a Carini, il gradino più basso del podio dando prova di essersi calata subito, nonostante la giovane età, nello spirito della competizione. “Due differenti gare – afferma il presidente Carmelo Cilia – ma lo stesso modo di affrontarle. Tutto ciò, ancora una volta, ha dato la possibilità ai nostri atleti di emergere. Cercheremo di conquistare altri risultati di rilievo in occasione delle prossime competizioni”.

