Centri estivi 2021: finanziamento per il Comune di Ispica

Il Ministero per le pari opportunità e la famiglia, anche per il 2021, ha stanziato fondi, assegnati direttamente ai comuni, per iniziative di potenziamento dei centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa. Le iniziative per il contrasto alle povertà educative, realizzate anche in collaborazione con enti pubblici e privati, sono destinate ai minori (0-17 anni) e possono essere realizzate nel periodo che intercorre tra il 1 giugno ed il 31 dicembre 2021.

Tra le novità inserite nelle linee guida per le attività con bambini e ragazzi non è più previsto un rapporto prestabilito fra educatori/animatori ed i minori, né la divisione rigida per età ed inoltre deve essere individuato un referente per Covid-19 che sovraintenda il rispetto delle disposizioni anti contagio.

Queste risorse, che dovranno essere assegnate con avviso pubblico, rappresentano un’opportunità per la comunità ispicese: da un lato perché, ad esempio, possono essere utilizzate dalla Rete Territoriale esistente tra Ente comunale, istituti scolastici ed associazioni che nei locali dell’ex Sciabica ha la sede logistica ed organizzativa, dall’altro perché permetterebbe anche ad associazioni che si occupano di bambini con disabilità di poter organizzare iniziative negli spazi all’aperto del Parco Giochi Inclusivo realizzato in via Vittorio Veneto così come previsto nel progetto di gestione.

