Tutto pronto per dare il via a “Estate Iblea 2021”

L’Estate Iblea del 2021, proposta dall’Amministrazione comunale, sarà all’insegna della cultura, della grande musica, dello spettacolo.

Dopo i mesi di restrizioni – dichiara l’assessore allo spettacolo e turismo Ciccio Barone – ci accingiamo a riappropriarci dei luoghi simbolo di Ragusa grazie a grandi eventi che si svolgeranno nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza.

“Estate Iblea 2021” si apre con Alberto Angela il 10 luglio in Piazza Duomo a Ragusa Ibla che sarà quindi la suggestiva location della lectio magistralis basata sul volume “L’inferno su Roma. Il grande incendio che distrusse la citta di Nerone”. Un appuntamento, unica data in Sicilia, già annunciato in occasione della manifestazione A Tutto Volume. Il Castello di Donnafugata ospiterà invece Vinicio Capossela, in scena il 10 agosto col Concerto Dantesco in una “Bestiale Comedìa”.

La grande musica italiana approderà anche a Ragusa centro, grazie al concerto di Francesco De Gregori il 29 agosto in piazza Libertà. Stessa location, il 4 settembre, per la tappa dello show “Un’ora sola vi vorrei – Estate 2021” di Enrico Brignano”.

Questi solo alcuni degli appuntamenti in calendario per l’Estate Iblea 2021, che conferma anche le grandi manifestazioni consolidate nella nostra comunità oltre ad un cartellone incentrato su Marina di Ragusa che verrà presentato nei prossimi giorni in conferenza stampa.

