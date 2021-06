Lorefice (M5S),779 mila euro ai comuni iblei per i centri estivi

“Sono in arrivo 779 mila euro per i Comuni della Provincia di Ragusa destinati al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori, per il periodo 1 giugno 31 dicembre 2021.” Lo riferisce in una nota la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (M5S), che spiega: “Pochi giorni fa la conferenza straordinaria ha dato il via libera al decreto del Ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia con il quale vengono ripartiti i 135 milioni del fondo apposito, incrementato per il 2021 con il Decreto Sostegni bis. Tali somme arriveranno in un’unica transazione ai Comuni; questi gli importi per la nostra provincia:

Chiaramonte Gulfi 17.663,94

Comiso 83.039,19

Ispica 40.764,13

Modica 145.252,38

MonterossoAlmo 5.934,71

Pozzallo 53.178,73

Rgusa 174.552,08

Scicli 73.880,11

Vittoria 184.832,68

“Le risorse sono ripartite tra i Comuni in base alle percentuali già fissate per il fondo politiche della famiglia, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne residente sulla base dei dati ISTAT relativi all’ultimo censimento. Sono esclusi dall’elenco soltanto i Comuni che abbiano espressamente comunicato alla Regione di non volersi avvalere di tali contributi.” Precisa Lorefice

“I comuni potranno realizzare i progetti destinati ai minori anche in collaborazione con enti pubblici ed enti privati, con enti del Terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica. Attraverso questi contributi desideriamo promuovere iniziative volte a favorire la socializzazione, l’educazione, l’arricchimento e la crescita dei nostri bambini e ragazzi che tanto hanno sofferto per l’isolamento di questi mesi. Vogliamo restituire loro la serenità mancata, facendo sì che vengano seguiti da persone competenti e che trascorrano il proprio tempo libero in ambienti protetti e stimolanti.” Conclude la presidente.

Salva