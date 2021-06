Ragusa. Nuovo Comitato promotore dei “Percorsi letterari Iblei”

Nuovo appuntamento per il Comitato promotore dei “Percorsi letterari Iblei”, al lavoro per definire l’iter letterario che attraverserà il comprensorio ragusano valorizzando i luoghi vissuti dagli scrittori siciliani o descritti nelle loro opere. L’iniziativa si inserisce nella definizione dei “Percorsi letterari di Sicilia”, istituiti con l’articolo 12 della L.R. 17 di ottobre 2019.

Presenti al tavolo di confronto promosso dal Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, l’assessore del Comune Comiso Dante Di Trapani, l’assessore del Comune di Chiaramonte Gulfi Gianvito Messina ed i rappresentanti dei Comuni di Ragusa, Vittoria e Scicli, rispettivamente Carmelo Arezzo, Luciano D’Amico e Luigi Nifosì.

I presenti hanno comunicato ufficialmente i nomi degli scrittori più rappresentativi per il proprio Comune, che, secondo le indicazioni scaturite da precedenti incontri, dovevano essere ridotti ad un massimo di cinque.

Per Ragusa sono stati scelti: Gian Battista Hodierna, Gian Battista Marini, Vann’Antò, Mariannina Coffa, Maria Occhipinti. Per Vittoria: Luigi Frasca, Emanuele Giudice, Virgilio Lavore, Neli maltese, Emanuele Mandarà. Per Comiso: Gesualdo Bufalino, Biagio Pace, Raffaele Umberto Inglieri, Salvatore Fiume, Fulvio Stanganelli. Per Scicli: Elio Vittorini, Severino Santiapichi, Quintino Cataudella mentre per Chiaramonte: Leonardo Sciascia, Vincenzo Rabito e Serafino Amabile Guastella. Il Comune di Pozzallo aveva già indicato Giorgio La Pira ed Enrico Cavacchioli.

Il Comitato, coordinato dalla responsabile del settore Cultura del LCC Pina Distefano, ha convenuto di sollecitare ulteriormente i sindaci dei Comuni che ancora non hanno dato riscontro. E, nel frattempo, di individuare per ogni Comune le tappe che scandiranno il percorso letterario al fine di definire concretamente l’iniziativa di valorizzazione turistica e culturale.

