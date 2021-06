Estate. Niente guardia medica a S.Maria del Focallo?

Quest’anno pare che non verrà attivata la guardia medica turistica a Santa Maria del Focallo. Il problema sarebbe legato ad una difficoltà nel reclutamento di personale sanitario. “Pare che Modica e Ragusa, nelle rispettive località balneari, avranno garantito il presidio di soccorso ed emergenza – lamentano i Consiglieri Comunali di Ispica Mary Ignaccolo, Giovanni e Pierenzo Muraglie,Carmelo Oddo, Giuseppe Roccuzzo ed Angelina Sudano. – Perchè Modica e Ragusa possono ed Ispica, così come altre città, no? Ispica accoglie migliaia e migliaia di turisti nei mesi estivi ed è essenziale avere un presidio di primissima e generale emergenza.

Ispica, andando a memoria, nel recente passato, ha sempre avuto la guardia medica dotata di ambulanza”.

Di recente la guardia medica era stata spostata dalla zona Ucca Marina nei pressi di via del Melograno, nei locali dell’ex casermetta della polizia locale, condividendo lo spazio con il Punto Bandiera Blu.

“Ricordiamo che questa scelta fu anche oggetto di qualche pretestuosa obiezione. Il servizio fu, però, regolarmente garantito e gli utenti ispicesi hanno sempre potuto contare su un indispensabile punto di riferimento.

Invitiamo l’Amministrazione Comunale ad attivarsi prontamente per evitare che quanto paventato dagli organi di stampa possa concretizzarsi. È questo il momento di farsi sentire e chiedere con forza che quanto garantito a Modica e Ragusa venga garantito anche per Ispica”.

Salva