Pozzallo. Il pugile campione europeo Iozia ricevuto dal Sindaco

Ricevuto dal Sindaco Roberto Ammatuna a Palazzo di Città il pugile pozzallese Francesco Iozia. Lo stesso è stato accompagnato del suo allenatore che lo ha seguito in questa grande vittoria.

Dopo i complimenti per il titolo ottenuto, è stato consegnato un attestato al merito sportivo per l’ottenimento della medaglia d’oro al Campionato U22 categoria 60 kg. tenutosi presso Roseto degli Abruzzi il 24 giugno 2021.

Un riconoscimento va al grande lavoro, sacrificio e all’encomiabile impegno che Francesco mette nel praticare questa bella e sana disciplina sportiva.

Mi auguro che questo titolo sia l’inizio di una grande carriera sportiva e la passione e la costanza degli allenamenti servano ad ottenere altri risultati e possano essere d’esempio per tanti ragazzi.

È stato davvero emozionante sentire oltre che al nome di Francesco, il nome della nostra città ripetuto in diverse emittenti televisive nazionali e internazionali.

Un attestato di merito sportivo, va anche all’allenatore Carmelo Mammana, che ha contribuito al raggiungimento di questo obiettivo.

Presenti alla visita una rappresentanza della Consulta Giovanile di Pozzallo che ha voluto consegnare una targa ricordo per l’occasione.

I miei complimenti vanno a tutta la società sportiva per i traguardi raggiunti.

A sostenere Francesco ci saranno sempre tutti i cittadini di Pozzallo.

