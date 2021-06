Ciclismo. Il ragusano Caruso convocato per i Giochi Olimpici di Tokyo

Come promesso il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo Davide Cassani, ha convocato il ragusano Damiano Caruso con gli azzurri che faranno parte della delegazione olimpica a Tokyo per la prove su strada. Oltre a Caruso, sono stati convocati Alberto Bettiol, Giulio Ciccone, Gianni Moscon e Vincenzo Nibali. Dunque saranno due i siciliani al via: Caruso e Nibali.

Sono stati designati anche i due per la prova a cronometro: si tratta di Filippo Ganna e Alberto Bettiol. La prova in linea è in calendario il 24 luglio 2021 dal Musashinonomori Park di Chofu, a ovest di Tokyo, e si concluderà al Fuji Speedway, circuito automobilistico nella prefettura di Shizuoka.

