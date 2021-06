Al “Principi Grimaldi” di Modica 9 diplomati col massimo voto

Non hanno smorzato la loro passione verso lo studio. L’ingegno, la creatività; addirittura il distanziamento, la DaD, si sono rivelati per alcuni studenti dell’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi” e l’annesso l’indirizzo Ottico di Modica, motivo di soddisfazione personale considerato che ben nove allievi hanno appena chiuso il loro ciclo nella scuola superiore con ottimi risultati agli esami di maturità. raggiungendo il fatidico 100/100. Una scuola d’eccellenza, dunque, quella diretta dal prof. Bartolo Saitta. Due dell’Ottico, quattro di Enogastronomia, due dell’indirizzo sala-bar e uno della sede staccata di Chiaramonte Gulfi, hanno raggiunto, con grande merito, il massimo risultato. Un traguardo che chiude cinque anni di impegno costante e che consentirà agli interessati di immettersi nel mondo universitario o lavorativo con eccellenti competenze. Tra l’altro, da quest’anno, godranno dell’introduzione del Curriculum dello studente: una fotografia del percorso, non solo scolastico, compiuto nell’ultimo quinquennio che verrà allegato al diploma di maturità. Una possibilità in più per chi ha fatto di tutto pur di ottenere il massimo dei voti. Quando la scuola svolge il suo compito educativo e culturale con professionalità, offrendo ai suoi allievi un contributo valido e consolidato fatto di lavoro continuo consistente anche nel ripensare e rielaborare il sapere attorno ai bisogni degli alunni. Questo è il lavoro del corpo docente del “Principi Grimaldi” e del suo dirigente scolastico, con la consapevolezza che la scuola non è solo importante, ma è determinante per la vita dei ragazzi e del nostro tessuto sociale. La scuola è l’unico momento e luogo di sperimentazione e di costruzione del “sé, non un “sé”, nel senso che non è un’istituzione chiusa in sé stessa ma è l’equilibrio tra diversità, incontro di attitudini e talenti, un posto in continuo divenire, dove si costruisce il futuro della nostra società.

