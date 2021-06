Acate. Incendio in un garage. Paura per una famiglia

Momenti di paura nel primo pomeriggio di sabato ad Acate. Un incendio si è sviluppato in un garage in via Cesare Battisti, pare a causa di un corto circuito. Il rogo alimentato da materiale infiammabile, a causa di alcuni lavori edili, si è sviluppato rapidamente ed il fumo ha invaso le scale e gli appartamenti dei due piani soprastanti.

Gli abitanti della casa sono riusciti a mettersi in salvo, alcuni di loro, non potendo utilizzare le scale invase dalle fiamme e dal fumo, sono usciti attraverso le finestre, aiutati da altre persone. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito o ustionato. Il garage è andato distrutto, ancora da quantificare i danni alle abitazioni.

