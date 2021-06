Pozzallo. Al centro ippico il Circuito classico MiPAAF

Sabato 26 giugno presso gli impianti ippici Jumping – Terre Rosse di contrada Danieli a Pozzallo ha preso il via la due giorni del Circuito classico MiPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) di salto ad ostacoli che ha previsto pure la partecipazione di altre categorie. La manifestazione organizzata dal Circolo Ippico San Bartolo, ha visto numerosi binomi provenienti da diverse parti della Sicilia. A rilevare i tempi e a stilare le classifiche finali sono stati i cronometristi dell’Asd “Hyblea” di Ragusa.

Nella categoria 4 anni Sport a salire sul più alto gradino del podio è stato l’amazzone Thomas Paolino in sella a Primavera del Lago che ha totalizzato 98,50 punti; mentre nella categoria 4 anni Elitte, Cosimo Famà su Gran Flipper ha vinto con il punteggio di 105,25;

Nella categoria 5 anni Elitte a distinguersi è stato Gaetano Di Bella in sella a Gijscord che ha totalizzato 105,25 punti mentre il catanese Gabriele Rizzo su Magnificat si è aggiudicato la gara della Categoria 6 anni Sport.

A vincere la categoria dei 7 anni oltre il brevetto con 99 punti è stata Christina Nilson Linn Inger in sella a Usignolo di Castelporziano; invece Teodoro Pappalardo su Kellemoi del Castello si è imposto nella categoria 7 anni oltre il 1° grado, con il punteggio di 103,75.

Nella categoria 6 anni Elitte a fasi comuni, Gianluca Macchiarella su Tahi Cristal ha vinto con il tempo di 28”55; mentre, nella categoria 7 anni Sport a fasi, Rosario Briguglio in sella a Lena ha vinto con il tempo di 28”08.

La categoria 7 anni Elitte a fasi, l’amazzone Alessia Ruggeri in sella a Contessa Pida è salita su più alto gradino del podio con il tempo di 30”91; nella categoria C 135 Francesco Cusumano su Happy Hour Van Habroek con il tempo di 30”87 ha vinto con un percorso netto.

Nella categoria C 120 Marco Guastella su Dolce Vita ha vinto con il tempo di 55”35; nella categoria C 115 Martina Germano su Vickie Laquais ha terminato la prova al primo posto in 57”88.

A concludere la giornata sono state: la categorie B 100 il cui vincitore è risultato Corrado Loreto in sella a Sheffield De Le Sorgenti con il tempo di 25”44 e la categoria B 110 con la vincitrice, Lorenza Modica su Caranie che ha bloccato i cronometri a 25”08.

Domenica 26 sempre negli impianti ippici Jumping di Pozzallo si svolgerà la giornata conclusiva a partire dalle ore 7:30.

