Morto il repressore della dittatura uruguaiana José Gavazzo

Il repressore uruguaiano José “Nino” Gavazzo, il militare più condannato per crimini commessi durante la dittatura militare nel suo Paese, è morto venerdì sera a Montevideo, dove era stato trasferito dagli arresti domiciliari dopo essere stato colpito da un ictus. Gavazzo, 81 anni, era ricoverato in ospedale in gravi condizioni, da più di una settimana. Il militare era stato condannato insieme ad altri ex militari del regime per 28 omicidi e per il rapimento e la scomparsa dell’attivista argentina María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, nuora del poeta Juan Gelman, durante la dittatura uruguaiana (1973-1985). Nel settembre 2020, la Corte Suprema di Giustizia uruguaiana ha confermato la condanna di Gavazzo e di altri quattro militari per l’omicidio della García che era incinta quando è stata rapita a Buenos Aires e successivamente trasferita a Montevideo. Durante la dittatura uruguaiana, Gavazzo ha agito nella I Divisione dell’Esercito e nel Coordinamento delle Operazioni Anti sovversive, fino a diventare nel 1976 capo del Dipartimento del Servizio Informazione e Difesa, che ha sviluppato operazioni di intelligence e di repressione contro gli oppositori politici.

Salva