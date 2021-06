La presidente nazionale Unicef in provincia di Ragusa

In un clima di straordinaria partecipazione, baciata dai vertici nazionali di UNICEF Italia si è tenuta la Cerimonia Istituzionale di conclusione del Progetto UNICEF – MI “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” promosso da MI ed UNICEF per l’anno scolastico 2020-2021 e di ringraziamento ai Sindaci iblei che hanno mostrato speciale attenzione e risposta alla mission UNICEF, Sindaci delle Città di Comiso, Ragusa e Scicli.

È stata onorata dalla presenza del Presidente Nazionale di UNICEF Italia Carmela Pace, figura di grande spessore culturale e umano (proveniente per altro dal mondo della scuola), la manifestazione, che si è tenuta in una densa scaletta di lavori stamattina, 26 giugno, presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Città di Scicli, ospiti dell’Amministrazione Giannone, che da tre anni supporta il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa, tramite la concessione di due locali comunali per la sede provinciale UNICEF.

La regia della manifestazione è stata curata brillantemente dal Presidente Provinciale del Comitato UNICEF Ragusa Elisa Mandarà, componente della Commissione Provinciale del Progetto, di cui parte fondamentale è la Referente per l’Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa per il Progetto Angela Rapicavoli, che tutto l’anno ha lavorato con dedizione al Progetto, grazie anche alla sensibilità dimostrata per il secondo anno consecutivo dalla dirigente Viviana Assenza. Presente alla kermesse anche il Presidente della Consulta Studentesca provinciale Matteo Migliore, terza parte essenziale della Commissione Provinciale del Progetto UNICEF – MI Scuola Amica, da sempre promotore della centralità di bambini e ragazzi in ogni aspetto della scuola, pure in quelli progettuali e organizzativi. Il protagonismo dei ragazzi è stato rappresentato anche dalla eccezionale performance musicale, pianoforte e voce, della giovanissima studentessa sciclitana Mariachiara Errera, che ha emozionato tutti gli intervenuti.

Sono state venti le scuole in provincia che quest’anno hanno aderito al Progetto, con l’importante nuovo ingresso di tre Istituti superiori di Ragusa e Vittoria, segno della destinazione viva del progetto scuola UNICEF a tutti gli ordini di scuola. I docenti Referenti delle Scuole, accompagnati da diversi dirigenti scolastici, hanno presentato alla Commissione Provinciale il progetto realizzato e i risultati raggiunti, non solo attraverso la documentazione prevista, ma attraverso una illustrazione di quanto condotto per l’intero anno, in declinazioni originali e tutte coerenti della proposta educativa UNICEF.

Dopo questa fase tecnica della riunione, ha avuto inizio la cerimonia istituzionale. È intervenuta qui Segretaria Provinciale del Comitato UNICEF Ragusa Rosa Dicaro, attiva e sempre impeccabile nel suo ruolo. La Presidente Nazionale di UNICEF Italia Carmela Pace ha proposto, contestuale alla propria, la firma di un documento ai Sindaci iblei che hanno mostrato speciale attenzione e risposta alla mission UNICEF. Si tratta della riproduzione della Legge che trent’anni fa ratificava la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: un gesto simbolico per rinnovare l’impegno dell’Italia in favore di tutti i bambini e ragazzi che vivono nel suo territorio. Il medesimo documento è stato firmato qualche giorno fa dal Presidente Mario Draghi. I rappresentanti delle istituzioni cittadine convocate hanno accolto con entusiasmo l’invito e si sono succeduti nella sottoscrizione dell’atto.

Per il Comune di Comiso è intervenuta la Prof. Maria Rita Schembari, Sindaco della Città. Per Ragusa sono intervenuti i consiglieri comunali Giovanna Occhipinti e Salvatore Cilia. Per la Città di Scicli il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Rita Trovato e il ViceSindaco Avv. Caterina Riccotti, una sorta di madrina UNICEF, data la sua vicinanza costante, da tre anni, al lavoro del Comitato Provinciale.

Uno speciale attestato di ringraziamento è stato conferito dalla Presidente Pace su calorosa segnalazione del presidente Provinciale Mandarà all’Agenzia di Comunicazione MediaLive nel suo complesso e attestati individuali ai giornalisti Michelangelo Barbagallo e Carmelo Saccone, che da tre anni, dalla nomina a presidente provinciale di Elisa Mandarà, lavorano alla comunicazione stampa per il Comitato UNICEF Ragusa in maniera totalmente gratuita, svolgendo un accurato lavoro di comunicazione presso le testate giornalistiche provinciali e supportandolo anche nella pagina ufficiale Facebook Unicef Ragusa.

È stato conferito un attestato di ringraziamento alle scuole che lo scorso anno hanno partecipato al Concorso “#Convenzione30: a te la parola”, attestato predisposto ai fini di valorizzare ogni lavoro fatto dai bambini e dai ragazzi. Un grazie speciale è andato all’Istituto Comprensivo Rogasi di Pozzallo, che nel 2020/2021 ha effettuato una considerevole Raccolta Fondi, sia come Campagna di Natale sia come Campagna Pigotte, assieme alla realizzazione di numerosissime e curatissime Pigotte (240 dal dicembre 2019 a oggi), cedute direttamente e in parte donate al Comitato di Ragusa; la scuola è stata rappresentata dai docenti e dalla mamma Letizia Storniolo, segno del coinvolgimento nel progetto di tutta la comunità scolastica.

Riconosciuta formalmente con attestato la generosità di tre scuole che nell’anno scolastico in corso hanno effettuato donazioni e raccolte fondi per i bambini, tramite l’UNICEF: gli Istituti Comprensivi “Antonio Amore” di Pozzallo, “Don Lorenzo Milani” di Scicli, “San Biagio” di Vittoria.

Il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa gode del Patrocinio del Comune di Scicli

