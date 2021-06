Che cos’è un Mercato Darknet?

I mercati della rete oscura sono mercati neri di Internet oscuro che vendono beni illeciti, spesso utilizzando la criptovaluta come metodo di pagamento.

Mentre alcuni prodotti sono legali da vendere, molti di questi mercati neri offrono beni illeciti come droghe, informazioni rubate e armi.

L’anonimizzazione viene utilizzata per rendere anonime le transazioni sui mercati darknet. Questi mercati darknet sono disponibili sulla rete Tor per fornire anonimato e sicurezza agli utenti e ai fornitori di darknet.

Per proteggere sia l’acquirente che il venditore, le transazioni vengono effettuate tramite una criptovaluta come Bitcoin.

I portafogli scuri vengono utilizzati per conservare i fondi. Per scoraggiare i truffatori, il pagamento viene trattenuto in garanzia dall’operatore del sito. Solo la spedizione della merce tramite il sistema postale è un anello esposto in questa catena.

Comprendere i Mercati Darknet

● I mercati della rete oscura sono luoghi della rete oscura in cui gli utenti possono acquistare o vendere beni e servizi illegali online.

● Le transazioni del mercato Darknet sono anonime e condotte tramite transazioni di criptovaluta.

● È possibile accedere ai mercati Darknet tramite la rete Tor o altri browser che proteggono l’identità dell’utente.

Il pilastro dei mercati darknet è la vendita illegale di droga. Secondo la RAND Corporation, i ricercatori della Carnegie Mellon University hanno scoperto che i mercati darknet hanno rappresentato dai 100 ai 180 milioni di dollari di volume totale delle vendite per il 2015.

Questi mercati online offrono recensioni degli utenti simili a siti di e-commerce come Amazon ed eBay.

I venditori che mantengono le loro promesse ricevono valutazioni più elevate e una migliore reputazione. I mercati Darknet offrono informazioni per acquirenti e venditori su come ottenere i prodotti tramite posta. Ciò include le forniture e le tecniche necessarie per mascherare la spedizione.

Il 70% di tutte le vendite del mercato darknet è stato effettuato nel 2015 da prodotti correlati alla droga.

Prodotti del Mercato Darknet

I mercati Darknet vendono una varietà di prodotti e servizi, inclusi farmaci da prescrizione e droghe illegali. Mentre alcuni mercati non vendono veleni o armi, altri elencano informazioni rubate, servizi illegali come hacking su commissione e contenuti pornografici.

Molti elenchi e interi mercati sono frodi. Sono progettati per separare gli acquirenti dai venditori. Gli utenti hanno creato valutazioni separate per i mercati darknet. I clienti del mercato Darknet possono affittare una casella di posta o utilizzare un indirizzo che non possiedono, ma che è accessibile per ridurre i rischi.

Il Declino

Il mercato darknet più popolare era Silk Road prima che fosse chiuso nel 2013. Altri come Agora, Evolution e altri hanno riempito il vuoto lasciato da Silk Road. Tuttavia, da allora sono stati chiusi.

Silk Road era una piattaforma del mercato nero digitale popolare per ospitare attività di riciclaggio di denaro sporco e transazioni illegali di droga utilizzando Bitcoin. S

ilk Road, considerato il primo mercato darknet, è stato lanciato nel 2011 e infine chiuso dall’FBI nel 2013. È stato fondato da Ross William Ulbricht, che ora sta scontando l’ergastolo per il suo ruolo in Silk Road.

Da allora hanno iniziato ad apparire nuovi mercati decentralizzati. Ciò rende più difficile chiudere i mercati darknet prendendo di mira server specifici.

I negozi online sono stati aperti dai venditori su Internet scuro, che consente ai clienti di acquistare direttamente da loro. Sebbene ci siano potenziali chiusure, questi siti hanno una priorità inferiore rispetto ai mercati più grandi per le forze dell’ordine.

Sebbene gli sforzi di contrasto continuino contro i mercati darknet e la spedizione illegale di prodotti, questi mercati continuano a crescere a causa di difficoltà tecniche nel rintracciare acquirenti e venditori.

