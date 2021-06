È bene fare investimenti nella Criptovaluta Cosmos?

Cos’è Cosmos? È una valuta digitale sicura, privata e anonima che renderà le transazioni rapide, facili e private da qualsiasi computer in tutto il mondo.

Ma come funziona Cosmos? Questo articolo spiegherà.

Come Funziona Cosmos?

Quando pensi a come il denaro viene spostato nel mondo, devi ricordare quanto può essere lento. Le banche sono piene di persone che sono pagate molto bene per spostare denaro. Sanno che la loro reputazione si basa sulla tua fiducia. Potrebbe non piacerti l’idea che una banca possa accedere alle tue informazioni private. Non è nel tuo interesse.

Questo non è il caso di Cosmos. A differenza dei contanti, non è necessario fornire informazioni private bancarie per inviare monete. Questo è in realtà ciò che rende Cosmos così unico. È la prima moneta base privata, sicura e anonima che funziona su Internet.

Se non capisci il concetto di chiavi private, continua a leggere. Una chiave privata è qualcosa che solo tu hai. È usato per accedere alle tue monete. Nessun altro non è a conoscenza delle tue chiavi private o della loro provenienza. Questo è il motivo per cui Cosmos Crypto elimina le chiavi private.

Niente Chiavi Private

Il motivo per cui Cosmos Crypto non ha bisogno di chiavi private è perché non le stai dando a nessuno tranne che a te stesso. Stai usando le tue chiavi private per accedere alle tue monete. Queste chiavi non possono mai essere condivise con nessuno. Le monete sono tue e solo tu avrai accesso ad esse. Le tue chiavi private non vengono mai condivise con nessuno.

Avrai sempre quello per cui paghi. Se vuoi giocare in una sala da poker virtuale con denaro falso, allora dovresti essere pronto a pagarlo. Ma con Cosmos, non stai pagando soldi per giocare, invece stai solo registrando la tua identità e ottenendo una delle tante chiavi private che hai. Se stai giocando in una vera sala da poker, avrai la tua chiave privata e una carta di credito per acquistare le monete che desideri.

Cosa c’è di meglio di questo? Non dovrai mai preoccuparti di perdere le tue informazioni private e solo tu saprai dove si trovano le tue monete in ogni momento. Puoi masterizzarli in un formato cartaceo o digitale se ne hai bisogno, il che significa anche non sprecare più soldi di carta o dover continuare a ricaricare monete lungo la strada perché non hai idea di chi li possieda.

Inoltre, per chi vuole iniziare in trading online, per acquistare Cosmos e altre monete digitali, si possono usare piattaforme come Bitcoin Code, per esempio, facile da usare e sicura.

Un’altra cosa grandiosa di Cosmos è che anche se il sito è virtuale, tutte le transazioni sono comunque sicure. È sicuro come inviare un’e-mail a qualcuno, solo che non stai inserendo le tue informazioni sensibili nel messaggio stesso, ma nel codice che viene fornito al destinatario.

Tutte le transazioni sono sicure, sia per il destinatario che per il mittente delle monete. Cosmos consente transazioni private tra due chiavi private con entrambe le parti che hanno completa fiducia nella sicurezza della transazione.

Cosmo e La Sicurezza

Poiché le chiavi private sono conosciute solo da te e dalla persona a cui sono state rilasciate, nessun altro può accedervi. Ciò può variare da problemi di sicurezza per il destinatario, che potrebbe essere preoccupato che le proprie chiavi private vengano distribuite a terzi.

Questa preoccupazione è inesistente anche con Cosmos. Le transazioni private sono protette tra due parti, perché solo tu conosci le chiavi private. Nessun altro deve sapere della transazione perché è sicura e riservata, e comunque tra due parti fidate.

Le transazioni tra due persone diverse non lasciano mai alcuna prova che la transazione sia mai avvenuta in primo luogo, anche quando non sei online. Ecco come Cosmos protegge il denaro dal furto di identità.

Conclusione

Una delle cose migliori di Cosmos Cryptocurrency è la facilità con cui puoi acquistare, vendere o trasferire le tue monete. Ha un’interfaccia facile da usare e semplice da usare per chiunque. Anche se non sai usare una carta di credito, non devi preoccuparti perché il sistema è molto sicuro. Sarai sempre in grado di tenere traccia delle tue chiavi private e assicurarti che siano protette. Se vuoi acquistare delle monete o semplicemente trasferirle da una chiave privata a un’altra chiave privata, allora questa è la strada da percorrere!

