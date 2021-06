Il Lions dona una sedia job al Circolo Velico Kaucana

Una sedia Job, che consente la balneazione di persone diversamente abili, è stata donata ieri, nel corso di una giornata speciale, dal Lions club international di Ragusa al Circolo Velico Kaucana. Erano presenti alla piccola cerimonia il presidente del Lions Pino Sapienza, la presidentessa dell’Anffas Ragusa Maria Iosa, il sindaco di Santa Croce Camerina Giovanni Barone oltre, naturalmente, al presidente del Cvk Giuseppe Causapruno e a numerosi soci.

La mattinata è stata caratterizzata anche dalla presenza al circolo di alcuni ragazzi assistiti dall’Anffas che, per la prima volta, hanno potuto fare esperienza di uscita in barca a vela a bordo del 555fiv seguiti da istruttori Fiv in forza al Cvk. La sedia, assieme ad alcuni ombrelloni donati sempre dal Lions, saranno posizionati nella spiaggia in concessione demaniale al circolo a disposizione di chi ne avesse bisogno, soci e non soci, per consentire di godere appieno del piacere di una giornata al mare. In prossimità della postazione sarà anche installata una doccia. I fruitori e gli accompagnatori, chiariscono dal Circolo, potranno godere appieno di tutti i servizi della struttura in forma assolutamente gratuita.

È un ulteriore tassello dei servizi resi dal Circolo velico Kaucana che cerca, sempre più, di consolidarsi come punto di riferimento non soltanto per l’attività velica, ma anche per le iniziative di carattere sociale. Il Cvk ha dunque rivolto un ringraziamento al Lions e a tutticoloro che sono intervenuti all’iniziativa.

Salva