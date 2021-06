Ispica, summit tra amministrazione comunale e forze dell’ordine

Interessante incontro voluto dal Sindaco di Ispica, Leontini, a Palazzo Bruno, con il Comandante della locale Stazione Carabinieri, Salvatore Di Maruro, il Comandante della Polizia Municipale, Pierluigi Cannizzaro, il Capo Settore della Protezione Civile, Geom Nigito, alla presenza dell’Assessore Lucia Franzò e dell’Esperto del Sindaco Massimo Dibenedetto.

Tre sono stati i temi trattati: l’avvio della campagna dei fuochi non controllati, specialmente quelli che riguardano il materiale vegetale in agricoltura o plastica.

Ovviamente è stato trattato l’argomento relativo all’obbligo della pulizia dei lotti incolti e il pericolo che essi rappresentano.

Al riguardo è stata fatta chiarezza sull’iter amministrativo e sulle diverse competenze. Per aiutare i cittadini, un modulo dedicato sarà disponibile sul sito del Comune ove è anche stata pubblicata l’apposita determina sindacale.

Massimo Dibenedetto ha annunciato l’avvio della campagna di avvistamento incendi che sarà svolta dai Volontari di Protezione Civile.

E’ stato affrontata la necessità di continuare nell’azione di contrasto al Covid ed in particolare nel controllo dei positivi in quarantena e nell’evitare assembramenti fin quando il numero dei positivi in città non sarà azzerato.

La sicurezza in città, specialmente nelle ore serali. Sarà attuato un apposito progetto che vedrà la presenza della polizia municipale lungo le vie della movida estiva. Tale attività sarà effettuata il collaborazione con le altre Forze dell’Ordine.

