Damiano Caruso testimonial sportivo di Ragusa? Vitale: Iter in corso

“Stiamo lavorando a un percorso che possa essere il più possibile sostenibile affinché Damiano Caruso, sportivo ragusano vincitore morale dello scorso Giro d’Italia, possa rappresentare il punto di riferimento per i giovani appassionati della nostra città che si avvicinano alla disciplina delle due ruote e vogliono eguagliarne le gesta. L’impresa compiuta dal nostro concittadino è per certi versi inarrivabile ma questo non significa che non si debbano creare le condizioni per fare in modo che altri giovanissimi possano vivere il suo sogno in un prossimo futuro”. E’ questo l’intento di cui parla il consigliere comunale Daniele Vitale che incarna lo spirito dei passi che l’amministrazione municipale, così come già chiarito dal sindaco Peppe Cassì e dall’assessore allo Sport, Eugenia Spata, intende muovere. “Caruso – prosegue Vitale – può e deve diventare l’emblema del sacrificio sportivo, di quella grinta e determinazione che ci vuole per raggiungere traguardi al di là di ogni più nostra rosea aspettativa. E’ un esempio da imitare e per questo motivo il Comune di Ragusa si sta adoperando per fare in modo che le sue imprese non restino soltanto un ricordo nelle bacheche ma diventino concreto stimolo per tutti. Ci si sta muovendo, dunque, lungo l’unica direzione possibile per fare sì che il vero e proprio eroe sportivo della città, per come ha saputo interpretare magicamente l’ultima edizione del Giro, si trasformi in un emblematico punto di riferimento che potrà soltanto rappresentare un valore aggiunto per chi intende intraprendere e potenziare la pratica del ciclismo”.

