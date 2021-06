Concluso il XIX vertice dei Capi di Stato in Venezuela

L’Alleanza Bolivariana per i Popoli della Nostra America – Trattato del Commercio dei Popoli ha concluso ieri il suo XIX Vertice dei Capi di Stato e di Governo, tenutosi a Caracas, in Venezuela, in occasione del Bicentenario della Battaglia di Carabobo. Nella parte finale del conclave, coordinato dal presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, il segretario, Sacha Llorenti, ha letto la dichiarazione finale del vertice con tre comunicati, approvati all’unanimità dai capi di stato e governanti presenti al summit. Nel testo sono state ripudiate le misure aggressive e coercitive esercitate dagli Stati Uniti ed è stata auspicata un’equa distribuzione di vaccini e forniture mediche per combattere la pandemia. E’ stato sostenuto e promosso, tra l’altro, il rispetto della sovranità e dei processi di integrazione dei paesi che compongono l’ALBA-TCP. Il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez ha ringraziato gli Stati membri per “il loro sostegno incondizionato alla risoluzione contro il blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti e di porvi, anche grazie all’intervento dei giorni scorsi dell’’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) che si è espressa contro le sanzioni, “La comunità internazionale ha respinto la politica illegale, criminale e genocida che cerca di sottomettere l’eroica resistenza del popolo cubano”, ha affermato il diplomatico, aggiungendo che l’isola caraibica “mantiene la sua solidarietà con i popoli”. Anche il Primo Ministro del Commonwealth della Dominica, Roosevelt Skerrit, ha ratificato la sua solidarietà con i popoli o governi del Venezuela e della Bolivia di fronte alle aggressioni promosse dall’estero, riconoscendo la vittoria ottenuta da Cuba davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Anche la rappresentante colombiana Piedad Córdoba, ha detto al presidente venezuelano di avere il sostegno morale di una certa parte del popolo della Colombia.

