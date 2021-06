Cina. A fuoco scuola arti marziali: 18 morti e 16 feriti gravi

Triste bilancio di morti oggi in Cina. Diciotto studenti dai 7 ai 16 anni hanno perso la vita dopo essere rimasti coinvolti in un catastrofico incendio che ha distrutto una scuola di arti marziali di Zhecheng, nella provincia di Henan, nella Cina centrale. Sedici i feriti, molti dei quali hanno riportato gravi lesioni in tutto il corpo. Sconosciute al momento le cause che hanno provocato l’incendio. Nello stabilimento erano presenti 34 praticanti. Secondo una dichiarazione rilasciata dal governo locale di Zhecheng, l’amministratore della scuola di arti marziali è stato arrestato.

