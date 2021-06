Pozzallo e le criticità nello smaltimento dei rifiuti

Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha contestato alla ditta dello smaltimento dei rifiuti alcune deficienze nella pulizia della città. In un momento in cui si è ancora in una fase pandemica, è necessario un maggior impegno nella pulizia degli spazi pubblici. La Stragrande maggioranza dei cittadini sta collaborando e con grande impegno ha permesso il raggiungimento del 72,29% della raccolta differenziata. Esiste purtroppo una piccola minoranza che ancora non collabora. Ognuno deve fare la propria parte.

Nei giorni scorsi è stato chiesto all’Autorità Sanitaria un controllo del territorio al fine di segnalare eventuali criticità. Si attende nei prossimi giorni la comunicazione ufficiale dell’A.S.P. che sarà trasmessa alla Ditta affidataria del servizio, che dovrà prontamente porre rimedio a tutte le inadempienze e criticità.

I cittadini che pagano la tassa del servizio della Nettezza Urbana per avere una città più ordinata e pulita, meritano più rispetto.

Mai come oggi il Comune è stato così puntuale nei pagamenti del canone all’impresa e per tale motivo abbiamo contestato e lo faremo sempre tutte le inadempienze nell’esclusivo interesse della città.

Salva