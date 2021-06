A Comiso donato un nuovo defibrillatore in Piazza Fonte Diana

Sarà posizionato venerdì 25 giugno, in piazza fonte Diana a Comiso, il defibrillatore che un ristoratore aveva donato al Comune nel novembre 2019, ma che per le limitazioni pandemiche non era stato allocato. “Un ringraziamento particolare a Santo Marcinnò, lungimirante nel tempo, che ha voluto donare a tutta la città il defibrillatore”.

“ Era novembre 2019 quando, afferma il Sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, in concomitanza con un convegno nazionale di cardiologia a cura dell’associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri ( ANMCO ), tenutosi presso il teatro Naselli di Comiso, e di cui fu data comunicazione ufficiale su tutta la stampa con il comunicato n.174 del 7 novembre, Santo Marcinnò, gestore di un locale di ristorazione sito in piazza fonte Diana, fece dono al comune di Comiso di un defibrillatore. – esordisce così il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari-. Venerdì 25 giugno, finalmente, dopo mesi di limitazioni, il defibrillatore sarà consegnato ufficialmente alla città, istallato in piazza gratuitamente e video sorvegliato con telecamere e allarme, anch’essi donati gratuitamente da Luca Cassibba di Area Impianti che ringraziamo caldamente. Inoltre – continua Maria Rita Schembari – mi sono già attivata perché l’ ASP 7 di Ragusa faccia il corso di pronto soccorso per defibrillatore affinchè tutti i ristoratori della piazza, i Vigili Urbani, e i dipendenti del Comune di Comiso, in particolar modo gli addetti alla portineria e i dipendenti degli uffici turismo e spettacolo che sono sempre presenti quando ci sono manifestazioni con affluenza di pubblico, così come si prevede in un futuro prossimo. Mi sento dunque di ringraziare a nome mio e di tutta la giunta – conclude il primo cittadino – tutti gli attori protagonisti di questo dono alla città che, grazie all’entrata in zona bianca, riprenderà a vivere e vitalizzare l’agorà kasmenea. Naturalmente, anche a Pedalino sarà posizionato un defibrillatore che sarà utilissimo per i prossimi appuntamenti e manifestazioni”.

