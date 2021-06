Covid: la situazione in provincia di Ragusa

L’incubo covid sembra allontanarsi dalla provincia di Ragusa che registra un netto calo dei contagi. La curva epidemica conta 410 casi in totale di cui 389 in isolamento domiciliare obbligatorio, 11 ricoverati e 10 nella Rsa di Ragusa. Non si registrano nuove vittime del Covid, che dall’inizio della pandemia conta 274 unità decedute e 11968 guarite. In lieve calo anche i numeri ospedalieri: i ricoverati in regime ordinario sono 9 e in terapia intensiva 2. Monterosso Almo resta covid free con 0 contagi.

Ecco i dati comune per comune:

Acate 15

Chiaramonte G. 12

Comiso 105

Giarratana 2

Ispica 40

Modica 18

Monterosso Almo 0

Pozzallo 11

Ragusa 81

Santa Croce Camerina 6

Scicli 6

Vittoria 93

Salva