Iran. Usa revochino e rispettino, sanzioni e accordi nucleare

Il neoeletto presidente dell’Iran il 60enne Seyed Ebrahim Raisi, oggi, alla domanda se in futuro pensa di incontrare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha risposto con un secco, No! Lo ha affermato durante la sua prima conferenza stampa dopo i risultati delle elezioni presidenziali di venerdì scorso, eletto con il 61,95 per cento dei voti. Secondo il capo di Stato iraniano, è essenziale che Washington mantenga le promesse dell’accordo nucleare firmato nel 2015 tra l’Iran e il G5 + 1, formato a quel tempo da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Russia e Cina, insieme alla Germania. “Diciamo agli Stati Uniti devono revocare tutte le sanzioni e tornare sui propri passi sul nucleare. Gli europei non devono lasciarsi influenzare dalle pressioni americane e agire secondo quanto hanno promesso. Questa è la richiesta della nazione iraniana” ha sottolineato.

