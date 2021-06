Vittoria, episodio violento a Scoglitti. Bagnanti a rischio

Scoglitti si conferma luogo di risse. Se ne è verificata un’altra sabato sera, stavolta al lungomare, nei pressi del circolo velico. Il bilancio è di un ferito, non grave. E’ accaduto che un extracomunitario, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, impugnando un bastone ed una bottiglia di vetro rotta, ha cominciato a minacciare i presenti. Ne è rimasto ferito il gestore di un locale, raggiunto da un pezzo di vetro. Della situazione si è accorto un ex finanziere che non ha esitato ad affrontare l’africano, disarmandolo del bastone. Quest’ultimo è fuggito tra i bagnanti, continuando a rompere bottiglie di vetro, con l’ex rappresentante delle fiamme gialle alle sue calcagna. Alla fine è stato raggiunto è bloccato e poi consegnato ai carabinieri.

Salva