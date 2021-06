Nuova edizione del libro di successo “La  risacca” di Giardina

Amazon pubblicherà a giorni la nuova edizione del libro di successo “La risacca”, pubblicato nel 2009 dalla casa editrice “Prova d’Autore”, e riproposto ora, dodici anni dopo, a cura dell’autore. Qui di seguito un brano del testo, che a suo tempo è stato presentato anche a Brooklyn (N.Y.), in occasione del Novantesimo anniversario della Fondazione della Società dei Pozzallesi d’America.

(…) “Legami con natura e luoghi nascono con istintiva spontaneità. Da ragazzo aveva trascorso l’estate del 1949 in località “Telegrafo”. Conosceva ogni angolo della scogliera, i magici giochi del sole al tramonto, l’incantevole bellezza del mare, i suoi capricci, il singhiozzo dell’acqua tagliata dai remi delle barche. Da quelle parti poteva respirare a pieni polmoni l’odore inebriante della brezza mediterranea. Pensò che quello fosse il posto ideale per superare un momento brutto e difficile, per sostenere l’impeto di pensieri e ricordi che gli si accavallavano nella mente come l’infrangersi del mare in risacca contro i vecchi piloni di un ponte distrutto dal tempo”.

