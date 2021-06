Soberana 02 il nuovo vaccino cubano con copertura al 62%

Il candidato vaccino cubano Soberana 02 ha mostrato un’efficacia del 62% nell’ applicazione a due dosi, secondo quanto riferito dalla Finlay Institute of Vaccines , sviluppatore del vaccino biologico. Gli specialisti hanno indicato che questo livello di efficacia supera i requisiti minimi (50%) richiesti dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Tuttavia, l’uso di emergenza di Soberana 02 deve essere autorizzato, a tempo debito, dal Centro per il controllo statale dei medicinali di Cuba. Le autorità hanno riferito che entro due settimane sarà completato lo studio di efficacia con tre dosi, in attesa dell’autorizzazione per il suo l’utilizzo in emergenza. Il direttore generale dell’IFV, Vicente Vérez, in un incontro con il presidente cubano Miguel Díaz-Canel, ha sottolineato che lo studio sta rispettando i requisiti richiesti dall’OMS che qualificano l’efficacia della sostanza”. Dal canto suo il presidente Díaz-Canel, ha sottolineato che “questo risultato della scienza cubana è di portata globale. Il risultato scientifico è già conforme alla condizione di un vaccino, ma il suo utilizzo in emergenza sarà autorizzato solo da Cecmed” ha affermato il Presidente. “L’attesa non sarà lunga. Stiamo per celebrare un altro successo della scienza cubana, intrapreso dall’ ex presidente Fidel Castro” ha concluso.

