Festival di Cannes: una sezione dedicata all’ambiente

Il Festival di Cannes che si svolgerà dal 6 al 17 luglio, ha annunciato che una sessione del Festival sarà dedicata all’ambiente. “Nel 2021 e di fronte all’emergenza, la tutela dell’ambiente é al centro delle preoccupazioni del Festival di Cannes”, precisa un comunicato, nel quale si specifica che “l’ecologia della speranza sarà presente sugli schermi. Per incarnare questo impegno cinematografico, la 74a edizione del Festival propone una breve selezione di film sull’ambiente. Sette produzioni, di cui sei appartenenti al genere documentario e un filmato fiction. Mentre tra i vari film in concorso, spicca la produzione prodotta tra Francia e Niger, Walking on the water, della regista, Aïssa Maïga, l’indiano, Demoni invisibili di Rahul Jain, e il francese, La Pantera de las Nieves di Marie Amiguet.

