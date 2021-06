Torna Premio “Arte Sicilia” di danza e canto” a Marina di Modica

Rotta verso la ripartenza. Anche per i nuovi talenti che attendono di essere messi nella condizione ideale con l’obiettivo di dare il massimo e di farsi notare nel contesto di una cornice ideale dimostrando agli esperti che li ascoltano e li guardano, oltre al pubblico presente, tutta la voglia di costruire un sogno seguendo il loro percorso artistico. Dopo un anno e mezzo di chiusure e di emergenza sanitaria, c’è voglia di scommettersi. Ancora una volta. E di farlo utilizzando l’arte. E’ l’obiettivo del Premio Arte Sicilia, concorso di danza e canto, in programma il 17 luglio a Marina di Modica all’Auditorium “Nannino Ragusa”. Ancora una volta si punterà su un’organizzazione molto curata che prevede la presenza di giurati d’eccezione e di livello internazionale. “Non è stato semplice – sottolineano le organizzatrici dell’evento, la maestra Caterina Abela, direttrice dello “Studio danza Khoreios” e Graziana Sammito dell’Accademia “La musica nel cuore” – attraversare questi mesi. Tra l’altro, il premio è stato rinviato di un anno e mezzo perché l’appuntamento programmato l’8 marzo del 2020, per i motivi che tutti sappiamo, non si è potuto tenere. Ora, però, rivolgiamo tutta la nostra attenzione al futuro che speriamo possa essere il più luminoso possibile. E, ancora una volta, abbiamo reclutato veri e propri esperti nel loro settore perché pensiamo che soltanto così si possa arrivare a decretare la nascita di talenti che possono sperare di proseguire lungo un percorso destinato ad esaltarne le peculiarità. Finora, attraverso la nostra pagina Facebook, Premio Arte Sicilia, l’attenzione che abbiamo ricevuto è stata davvero notevole. Numerosissime le richieste d’iscrizione provenienti da tutta la regione e anche da alcune parti d’Italia. Ci attendiamo una kermesse dai grandi numeri”. E’ prevista anche l’attribuzione di importanti borse di studio. Ci sono ancora pochi giorni per formalizzare le iscrizioni. Per informazioni per quanto riguarda la danza è possibile contattare il 333.3253492, per il canto invece il 333.2356164.

