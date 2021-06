Film “Cercando Casal” candidato nomination Platino Awards 2021

Il lungometraggio cubano “Looking for Casal” diretto dal regista Jorge Luis Sánchez, ha ricevuto la candidatura per la nomination all’ottava edizione dei Platinum Ibero-American Film Awards, che saranno consegnati a Madrid nel prossimo mese di ottobre, come annunciato dall’Ente per la gestione dei diritti dei produttori audiovisivi (Egeda). Il film, dedicato al poeta modernista cubano Julián del Casal, mostra il suo lavoro intellettuale e la posizione contro il colonialismo spagnolo nella seconda metà del XIX secolo. I regista, aveva già affrontato la figura del già citato poeta cubano, nel documentario del 1990 Where is Casal. La Egeda ha anche annunciato che il film faceva parte della selezione ufficiale del Latin American Film Festival di Trieste, dove era stato selezionato come candidato per il miglior film internazionale agli Oscar 2021. Il lungometraggio potrebbe essere candidato anche agli Academy Awards degli Stati Uniti.

