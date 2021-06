Incontro coi partecipanti a laboratori “Con Il Sorriso Sulle Labbra”

Nell’aula formazione dell’Asp di Ragusa si è svolto l’incontro con i partecipanti ai due laboratori “Con Il Sorriso Sulle Labbra” – 2019-2020”.

Presenti Salvatore Guastella, direttore dell’UOC Coordinamento di Staff e Letizia Drogo, dirigente psicologo – UOS Formazione e ECM. L’incontro si è aperto con la consegna degli attestati di partecipazione ai corsisti del secondo laboratorio dello scorso ottobre.

La pandemia ha poi reso impossibile ulteriori incontri fino ad aprile/maggio di quest’anno, e l’occasione della consegna degli attestati è stata gradita per riprendere il percorso. In tal senso sono stati molti i contributi dei partecipanti finalizzati alla continuazione delle esperienze in ASP di “Con Il Sorriso Sulle Labbra”, riassunte da Salvatore Guastella che ha sottolineato come la prossima esperienza contemplerà un full immersion nella quale teatro e sanità possano convivere ancora meglio insieme al fine di creare quel sorriso e quel benessere terapeutico che soprattutto oggi la Sanità merita. A presto per nuovi aggiornamenti e attività.

L’iter di “Con il sorriso sulle labbra”, inaugurato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa è dedicato ai medici, infermieri, dipendenti ospedalieri e personale sanitario. Prevede due percorsi intimamente connessi tra di loro. Come due tempi di un unico film.

Salva