Marocco. La marcia del popolo Saharawi arriva a Madrid.

Dopo aver percorso più di 440 chilometri, diversi gruppi del movimento Marcia per la libertà del popolo Saharawi sono arrivati oggi alla Puerta del Sol di Madrid, per incontrare i suoi sostenitori Saharawi in Spagna. Dalla Catalogna, dai Paesi Baschi, dalla Cantabria e dall’Aragona, i membri rivendicano la lotta dei Saharawi e denunciano la repressione delle forze armate marocchine. La Colonna Est del Movimento è arrivata a Rivas-Vaciamadrid e si è incontrata a Madrid con il resto dei membri. Al momento del loro arrivo nella capitale, il movimento ha ottenuto il sostegno di forze politiche spagnole come Podemos e Izquierda Unida, che hanno pubblicamente espresso il loro sostegno alla causa. Durante il loro tour, i membri hanno raccolto migliaia di firme a sostegno della causa che hanno consegnato oggi al Ministero degli Affari Esteri spagnolo. Il movimento cerca di attirare l’attenzione del governo spagnolo, dell’Unione europea e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) per un intervento immediato, ottenere la decolonizzazione, porre fine al genocidio e alla repressione a cui sono sottoposti in Marocco. Dopo oltre quattro decenni di ricerca della pace, la violazione del cessate il fuoco marocchina del 13 novembre 2020 ha scatenato una guerra in cui gli abitanti del Sahara occidentale sono continuamente coinvolti in attacchi violenti e mirati. Domani, tre colonne percorreranno le strade di Madrid per gridare alla libertà, giustizia e fraternità. Parteciperanno alla marcia diversi artisti impegnati nella causa Saharawi.

