Avvio del master universitario I livello gratuito e online

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario di I livello in “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”

organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania.

Il master – totalmente gratuito (finanziato con fondi FAMI) ed erogato in modalità on line – è indirizzato a 100 docenti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado (anche a tempo

determinato) e fornisce competenze didattiche, organizzative e gestionali utili ad operare in contesti educativi multiculturali.

Le attività didattiche saranno articolate in moduli formativi ciascuno dei quali comprenderà sia lezioni teoriche sia sessioni di laboratorio. I docenti sono professori universitari e professionisti con solida esperienza pluriennale in contesti educativi e scolastici eterogenei e multiculturali. L’inizio delle lezioni è previsto per luglio 2021 e il percorso si concluderà entro dicembre 2021. Il titolo rilasciato sarà valutabile e utile ai fini dell’avanzamento di carriera e dei concorsi pubblici.

La Direttrice del Master, professoressa Gabriella D’Aprile, che da tempo nella sua attività didattica e di ricerca scientifica si occupa di formare alla cura interculturale, afferma: «la presenza di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da tempo le caratteristiche di un fenomeno strutturale, che la scuola ha affrontato nella sua complessità con strategie educative e didattiche sempre più innovative.

Il corso si propone di arricchire la professionalità dei docenti, dal punto di vista teorico-metodologico applicativo, in relazione al tema dell’interculturalità, con l’obiettivo di migliorare la qualità

dell’integrazione e dell’inclusione educativa degli alunni con background migratorio per uno sguardo educativo oltreconfine»

