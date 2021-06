La famiglia Aurnia ricompra “Idea Moda” con le proprie forze

Il negozio d’abbigliamento “Idea moda” di Modica è salvo. Lo ha reso noto Enza Amore, commerciante e madre del compianto Antonio Aurnia ai microfoni di Video Mediterraneo. Il negozio da diverso tempo all’asta è stato acquistato dai genitori dell’ex e amato presidente del Modica Calcio, nel giorno in cui ricade il 18esimo mese dai funerali di Antonio Aurnia, deceduto dopo aver compiuto il gesto estremo. “Lo dovevo a mio figlio per il futuro delle mie 2 nipotine. Mi sono riappropriata del lavoro di una vita intera, costato lacrime e sangue – racconta la signora Enza – e in qualche modo ho fatto giustizia per Antonio”. Anche altre raccolte fondi erano state avviate da tempo in soccorso della famiglia Aurnia anche attraverso la campagna “unitidaunidea” con lo scopo di recuperare il lascito morale e materiale di Antonio Aurnia per donarlo alle sue figlie.

