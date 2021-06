Modica. Bivaccavano di notte in una “casetta” di negozio. Presi

Una casetta di legno tra quelle esposte a Modica, nel cortile di un noto negozio di articoli per il bricolage ed il giardinaggio. Ecco il rifugio di un gruppo di ragazzi, ideale per stare insieme in tranquillità durante il coprifuoco, in barba ad ogni regola. Erano circa le 3 della notte tra sabato e domenica scorsi quando una pattuglia de La Ronda, durante un’ispezione di routine, ha fatto questa scoperta.

Bloccati i ragazzi, la guardia giurata ha chiamato la Centrale Operativa dell’Istituto che a sua volta ha allertato la Polizia di Stato.

Intervenuti sul posto, gli agenti di Polizia hanno identificato i ragazzi che si trovavano senza autorizzazione all’interno di una proprietà privata e ben oltre l’orario consentito dalle vigenti norme. Tra di loro un minore di 15 anni, che è stato riaccompagnato a casa.

