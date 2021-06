Ciclismo. 3 juniores del Gsd Almo 1966 convocati per il raduno

Ancora un riconoscimento di prestigio per il Gsd Almo 1966. Su indicazione del tecnico regionale, prof. Nunzio Valuri, il responsabile del settore strada della Federciclismo siciliana, Alessandro Mansueto, ha convocato tre atleti del sodalizio monterossano della categoria Juniores. Si tratta di Giuseppe Giuliana, Michele Brugnano e Marco Minissale. Faranno parte del gruppo che parteciperà al raduno collegiale indicativo per la formazione della rappresentativa regionale in vista dei campionati italiani di categoria che si svolgeranno a Boario Terme, in provincia di Brescia, il prossimo 3 luglio. I tre ciclisti in forza alla squadra monterossana, guidati dal diesse Enrico Tela, saranno chiamati a dimostrare tutto il proprio valore nel contesto di un collegiale in cui dovranno misurarsi con gli altri colleghi provenienti da altre realtà siciliane per cercare di potere rappresentare al meglio la propria rappresentativa regionale. “Davvero una convocazione che ci riempie di soddisfazione – afferma Giuseppe D’Aquila a nome del Gsd Almo – i nostri ragazzi, in questi mesi, hanno dato l’anima e non sono mancati risultati importanti. Vederli, ora, ai nastri di partenza di questa nuova esperienza ci riempie d’orgoglio. E, naturalmente, speriamo di poterli salutare in partenza per il Bresciano perché significherebbe che sarebbero stati selezionati in via definitiva a rappresentare il nostro territorio isolano”. D’Aquila, insomma, si dice soddisfatto dei risultati straordinari di una stagione che sta regalando grosse sorprese. “Eravamo partiti per cercare di progredire sempre di più – spiega – ma abbiamo dimostrato di potere dare tanto a questa disciplina alla luce dell’impegno sempre più massiccio da parte dei nostri atleti”.

