Disservizi idrici da oggi a Marina di Modica a causa di lavori urgenti di manutenzione alla condotta idrica che alimenta la L’erogazione, in tutta la frazione balneare, sarà sospesa per consentire la riparazione della perdita idrica da oggi e fino alla conclusione dei lavori.

La situazione dovrebbe normalizzarsi in serata o al massimo domani.

