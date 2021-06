Yemen. Oltre 150 morti naufragio in mare

Sono pochi i dettagli giunti in queste ore del naufragio in mare di una imbarcazione con a bordo almeno 200 persone delle quali almeno 150 sarebbero annegate. E’ accaduto al largo della costa di Ras Al Ara, nel governatorato di Lahj, nel sud dello Yemen, sulla base delle testimonianze di pescatori locali che hanno affermano di aver visto una moltitudine di corpi galleggiare in mare. Un pescatore yemenita, ha dichiarato ai media che “molti corpi” galleggiano a circa 20 chilometri dalla costa in un’area diventata un corridoio per i migranti diretti in Arabia Saudita. Secondo altri marinai, una nave si sarebbe scontrata con l’imbarcazione dei migranti africani causandone il ribaltamento e la morte per annegamento delle persone a bordo. Ogni anno migliaia di persone si avventurano in mare in cerca di fortuna, attraversando il Corno D’Africa verso lo Yemen e i paesi ricchi del Golfo Persico.

