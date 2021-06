Modica, si presentano i risultati Progetto Peers For Integration

Il Movimento Difesa del Cittadino Sede di Ragusa ha collaborato per rendere possibile la presentazione dei risultati del Progetto “Peers For Integration” curato dall’Associazione AttivaMente. Questo Progetto transnazionale ha coinvolto diversi partner internazionali di grande valore come EPTO (European Peer Training Organisation)OfensivaTinerilor (un’Associazione rumena che si occupa di fornire opportunità ai giovani, che è stata anche coordinatrice del Progetto), ISJ Arad (Ispettorato Scolastico della Provincia di Arad) e l’Associazione AttivaMente (attiva dal 2013 nel settore delle opportunità giovanili ed europee a Modica).

Durato due anni, il Progetto, ha coinvolto giovani, Insegnanti e adulti nell’accrescimento della consapevolezza sul tema dell’integrazione e della diversità culturale. Si mira a fornire un quadro generale di quanto è stato prodotto in seno allo stesso, sia in termini di conoscenze e competenze (qualità della formazione sui temi proposti dal progetto, accrescimento della consapevolezza, sviluppo delle capacità di comunicazione e di partecipazione nell’integrazione dei richiedenti asilo e dei migranti, nascita di nuove figure professionali come i peer trainer) nonché di prodotti intellettuali totalmente gratuiti e utili a chiunque venga in contatto (una piattaforma web contenente le informazioni sul progetto, un manuale sul metodo formativo usato tradotto in più lingue, video di presentazione dei metodi educativi sviluppati dai vari partner, ecc). L’invito ad esserci è rivolto ai Giovani e non solo sia locali che stranieri, agli insegnanti, ai membri delle Istituzioni e della Comunità tutta.

