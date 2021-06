Premio Pulitzer per immagini della pandemia a Emilio Morenatti

Il fotografo spagnolo Emilio Morenatti è stato insignito questo venerdì del Premio Pulitzer per il miglior servizio fotografico, riuscito a superare nella selezione finale il collega del New York Times, Tyler Hicks. A convincere la giuria la natura commovente delle sue immagini scattate agli anziani in tempi di Covid-19 in Catalogna. Morenatti, con più di tre decenni di esperienza nella fotografia, ha meritato il riconoscimento che la Columbia University conferisce ogni anno da più di un secolo, grazie alla capacità di trasportare storie di vita nei momenti più difficili della pandemia. Il fotografo fa parte del team dell’agenzia Getty Images, diventando il quarto vincitore spagnolo nella sezione fotografia, dopo Javier Bauluz (1995), Manu Brabo (2013) e Susana Vera (2020).