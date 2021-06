Guatemala. Regolamento di conti, 5 persone uccise in fattoria.

Regolamento di conti, secondo la Polizia Civile Nazionale (PNC) del Guatemala avrebbe causato il massacro di 5 persone, due delle quali padre e figlio, proprietari di una fattoria nel villaggio Vega del Cobán, nel comune di Teculután situato a 120 chilometri dalla capitale. Né il Pubblico Ministero né la polizia hanno fornito informazioni circostanziate sull’accaduto, ipotizzando che la strage sia dovuta a un regolamento di conti. Gli altri 3 deceduti sarebbero maestranze agricole, in attesa di essere identificate. Le 5 vittime sarebbero state crivellate da armi da fuoco automatiche in diverse aree della fattoria. Secondo l’organizzazione non governativa Grupo de Apoyo Mutuo, nel 2021 il Guatemala ha registrato un aumento del 22% delle morti violente rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il Guatemala, secondo le organizzazioni internazionali, è uno dei 15 paesi più violenti al mondo.