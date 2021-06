José Antonio Páez, lottava per l’indipendenza degli oppressi

Il 13 giugno di 147 anni fa, nasceva in Venezuela il generale eroe nazionale José Antonio Páez Herrera (Cupra 1790-New York 1873); possedeva un grande carisma e una personalità indomita, noto anche come “il centauro delle pianure”. Guidò il movimento attraverso il quale il Venezuela acquisì il suo carattere di nazione indipendente e sovrana. L’eroe venezuelano, nato nella città di Curpa, in quello che oggi è lo stato portoghese, è stato un prolifico generale, capo dell’esercito nazionale e capo militare del dipartimento del Venezuela. Il 6 maggio 1843 morì a New York, lontano dal suo amato Venezuela. Fu il leader del movimento indipendentista La Cosiata, al quale il Venezuela deve il suo carattere di nazione indipendente e sovrana. Questa organizzazione ideata e presieduta da Páez riuscì a separare definitivamente nel 1890 il paese sudamericano dalla Gran Colombia. Il generale ha avuto grande partecipazione alle battaglie che hanno dato la libertà al Venezuela, insieme a Simón Bolívar e ad altri eroi nazionali. La battaglia di Las Queseras del Medio è considerata il trionfo militare più clamoroso della carriera di Páez. Lì usò la sua famosa tattica di “Vuelvan Caras”, che insieme alla battaglia di Carabobo gli permise di esercitare il doppio ruolo, stratega e capo delle truppe. Páez assunse in prima persona la transizione al Venezuela indipendente, che divenne una Repubblica, e lo elesse come primo presidente per il periodo 1831-1835. Le sue spoglie, dopo il rimpatrio avvenuto dalla città di New York il 19 aprile 1888, riposano nel Pantheon Nazionale a Caracas.

