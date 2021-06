Non rispondeva alla figlia. Ragusa, trovato morto nel suo appartamento

Un anziano ragusano sabato sera è stato trovato morto in casa. Era stata la figlia a lanciare l’allarme ai Vigili del fuoco dopo che l’anziano genitore non rispondeva alle chiamate e al citofono. I pompieri, arrivati immediatamente sul posto, hanno sfondato la porta di ingresso rinvenendo esanime l’85enne all’interno del suo appartamento nella zona dell’Ospedale Civile. Sul luogo del triste evento anche il personale del 118 che ha solo potuto accettare il decesso per cause naturali.

Salva