Ispica. Auto in fiamme a Santa Maria del Focallo

Incendio a Santa Maria del Focallo, la frazione rivierasca di Ispica. Una vettura è andata in fiamme mentre era parcheggiata all’interno del garage nelle vicinanze di una villetta. I Vigili del fuoco del distaccamento di Modica, accorsi sul posto, hanno spento le fiamme che si erano sprigionate dal veicolo. Difficoltà per i mezzi di soccorso per via delle difficoltà a raggiungere il luogo. Distrutta l’auto mentre il garage è stato gravemente danneggiato.

