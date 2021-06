Scicli. Auto in fiamme e perdita di gas al quartiere Jungi

I Vigili del fuoco del distaccamento di Modica sono intervenuti sabato sera al quartiere Jungi di Scicli per un’auto in fiamme e per la pericolosa e conseguente perdita di gas metano di cui era alimentata.

I pompieri hanno lavorato alacremente affinché il fuoco venisse contenuto e non si propagasse alle case della zona altamente abitata. Annerita la facciata dello stabile nei pressi del quale l’auto, andata totalmente distrutta, era parcheggiata. Danni anche ad un tubo del metano, dove era ben visibile la perdita di gas. Immediati i getti di acqua per disperdere la fuoriuscita del gas fino all’arrivo della ditta che ha in appalto la fornitura del gas metano in città.

Salva