Il Messico, dona vaccini anti covid ai paesi dell’America Latina

Tra oggi e domani il Messico donerà circa 400.000 dosi di vaccini Covid-19 a Bolivia, Paraguay e Belize. Ad annunciarlo il governo che svolge questo lavoro in qualità di presidente della Comunità degli Stati dell’America Latina e dei Caraibi. In questo contesto 100mila dosi andranno al Belize, mentre Bolivia e Paraguay ne riceveranno 150mila ciascuno. La decisione è stata presa dal presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ed eseguita dal ministro degli Esteri Marcelo Ebrard, con l’obiettivo di “mostrare la solidarietà del Messico e promuovere l’accesso ai vaccini nei paesi della regione”. Martha Delgado, sottosegretario per gli Affari Multilaterali e i Diritti Umani dell’SRE, ha riferito che consegnerà personalmente i vaccini ai paesi beneficiari.